Mick Schumacher

Yazı Gökhan İLKER

gokhan.ilker@yahoo.com.tr



2013 yılının Aralık ayından beri, Michael Schumacher, yaşadığı elim kaza nedeniyle bir nevi inzivada yaşıyor. Sağlık durumu hakkında bilgi almak pek mümkün değil. Çünkü ailesi, kazadan bu yana onunla ilgili hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmıyor. Ancak Schumacher soyadı, bugünlerde tekrar pistlerde duyuluyor. Bunun sebebi, Michael Schumacher'in 19 yaşındaki oğlu Mick'in F3 dünya şampiyonu olarak podyuma çıkması. Otoriteler, önümüzdeki sezon olmasa bile kısa bir süre içinde F1 pistlerinde yeniden Schumacher fırtınası eseceğinde birleşiyor.