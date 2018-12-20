2018 yılında en çok 'Dünya Kupası' arandı

2018 yılına ait arama trendlerini açıklayan Google'da dünya genelinde yıl boyunca en çok "Dünya Kupası"nın arandığı görüldü.

2019'a yaklaşırken 2018'de insanların ilgisini en çok çeken konular istatistiklerle belirleniyor. Google arama motorunda 2018 yılı boyunca dünya genelinde en çok aranan konunun "Dünya Kupası" olduğu açıklandı.

Dünya kupasını sırası ile "Florance Fırtınası", Türkiye'de çekilen lotonun bir benzeri olan ve ABD'de milyar doların üzerinde ödül veren "Mega Millions", İngiltere'de gerçekleşen "Kraliyet Düğünü" ve "Seçim Sonucu" aramaları takip etti.

2018 DÜNYA KUPASI REKORLARIYLA ANILACAK

Son Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybeden Fransa, hedeflediği şampiyonluğa Dünya Kupası'nda ulaştı.

Brezilya, Almanya ve Portekiz gibi favori takımların çeşitli turlarda erken veda ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa, 20 yıl aradan sonra kupayı kazandı.

Rusya'nın ev sahipliğinde Fransa'nın zaferiyle sona eren 2018 FIFA Dünya Kupası, erken turlarda birçok favori adayın elenmesinin yanı sıra birçok farklı istatistiği ve ilkleriyle de öne çıktı.

Futbolseverlerin 1958'den bu yana izlediği normal süresi en gollü geçen Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, özellikle son yıllarda uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

FRANSA BU KEZ FİNALİ KAZANDI

2016'da evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde uzatma dakikalarında yediği golle Portekiz'e 1-0 kaybeden Fransızlar, iki yıl sonra çıktıkları Dünya Kupası'nın finalinde ise yeniden adını zirveye yazdırdı.

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ise 20 yıl aradan sonra, tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak taraftarını mutlu etti. 1998'de ev sahipliğini yaptığı organizasyonun yarı finalinde yine Hırvatistan ile karşılaşan ve rakibini 2-1'le geçen Fransızlar, finalde ise Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Hugo Lloris gibi önemli oyuncuların yer aldığı Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmezken, 6 maçını kazanarak en çok galibiyet elde eden takım unvanını Belçika ile paylaştı. Avustralya'yı 2-1, Peru'yu 1-0'la geçen ve Danimarka ile 0-0 berabere kalarak C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Fransızlar, son 16 turunda Arjantin'i 4-3, çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0, yarı finalde ise Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

FRANSA'YI İKİ OYUNCU TAŞIDI

Fransa'nın kupa macerasında özelikle iki hücum oyuncusu öne çıktı. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ile final maçının en iyi oyuncusu ilan edilen Atletico Madridli Antoine Griezmann, 4'er kez ağları sarsarak takımın başarısında kilit rol oynadı.

Futbol eleştirmenleri tarafından Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin halefi olarak gösterilen Fransa'nın 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, yakaladığı istatistiklerle de öne çıktı.



2018 Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu Luka Modric, En İyi Genç Oyuncusu ise Kylian Mbappe seçildi.

"YENİ PELE" MBAPPE

Hırvatistan karşısında takımının 4'üncü golüne imza atan Mbappe, 19 yıl 207 gün ile Dünya Kupası tarihinde Pele'nin ardından bir final maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

Son 16 turunda Arjantin'e attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltı ile de maçın kahramanı olan Fransız forvet, 1958'de 17 yaşındayken hat-trick yapan Pele'den sonra bir Dünya Kupası maçında 2 gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.